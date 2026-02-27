Roma tentato furto in abitazione ai Parioli | arrestato 30enne dopo inseguimento

Nella notte ai Parioli, un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo un inseguimento durante un tentato furto in un’abitazione. Un altro sospetto è riuscito a scappare lasciando sul posto strumenti da scasso e alcuni gioielli che sono stati sequestrati. La polizia ha fermato il 30enne e sta indagando sui reperti trovati.

Beni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle domande Torre Annunziata, approvato l’accordo con la Regione. Darsena e ex Damiano passano al Comune Bacoli (Na): Carabinieri arrestano stalker. Nel porto l’imboscata, la donna presa di sorpresa. Le immagini raccontano tutto Napoli: controlli a tappeto nella zona est della città. Carabinieri sequestrano 35 proiettili e 66 dosi di droga Manovra 2026, Fiola: “Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni. Subito confronto con Fico e Morniroli” UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Roma, tentato furto in abitazione ai Parioli: arrestato 30enne dopo inseguimento Taranto, tentato furto nella notte: arrestato 25enne dopo inseguimentoAncora un intervento tempestivo dei Carabinieri a Taranto, dove nel corso del weekend un 25enne del posto è stato arrestato in flagranza con l’accusa... Tentato furto in abitazione, arrestato 33enneTarantini Time QuotidianoProsegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Taranto, nell’ambito... Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Furti a Roma nord, ladro d'appartamento fermato dopo un inseguimento a piedi; Roma, il maxi-furto da Valentino: arrestato il ladro solitario fuggito in taxi col bottino da 140mila euro; Roma, furti in uno store nella stazione Termini: indagati 21 poliziotti e carabinieri; Prova a rubare una motosega e sale sul pullman per Roma senza biglietto, arrestato dopo l'aggressione ai carabinieri. Roma: tentato furto in un negozio sportivo sulla Tiburtina, due arresti e una denunciaDue donne peruviane arrestate per furto in un negozio di via Tiburtina a Roma, una terza denunciata a piede libero. romadailynews.it Roma: dal furto in un bar alla corsa a bancomat per svuotare conto con carta rubata, 3 arrestiTre complici arrestati dopo un furto in un bar e prelievi fraudolenti ai bancomat. Scoperti dalla Polizia di Stato. romadailynews.it 24 febbraio 2026 Tentato stupro a Villa Borghese a Roma: studentessa aggredita alla fermata dell'autobus. «Presa a pugni e trascinata dietro un cespuglio» Roma, la studentessa di Londra aggredita a Villa Borghese: «Ha provato a stuprarmi, devo la vita a - facebook.com facebook Tentato stupro a Villa Borghese: studentessa aggredita alla fermata dell'autobus x.com