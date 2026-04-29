Roma Alessio Perna vola sui 1500 | trionfo e record per la Gran Sasso

Alessio Perna ha vinto la gara sui 1500 metri allo Stadio Paolo Rosi di Roma con un tempo di 3’59”63. Con questa prestazione, ha migliorato il suo record personale. La competizione si è conclusa con il suo successo, consolidando la sua presenza tra gli atleti più veloci sulla distanza. La vittoria e il record sono stati ufficializzati al termine della corsa.

? Cosa sapere Alessio Perna vince i 1500 metri a Roma con il tempo di 3’59”63.. Il talento dell'Atletica Gran Sasso migliora il primato personale nello Stadio Paolo Rosi.. Alessio Perna trionfa sui 1500 metri al Trofeo della Liberazione di Roma segnando un miglioramento quasi di due secondi sul suo primato precedente, in una gara disputata nello Stadio Paolo Rosi. Il meeting romano ha offerto un palcoscenico fondamentale per le promesse dell’Atletica Gran Sasso, che hanno saputo interpretare con maturità le diverse sfide della pista. Il giovane nato nel 2008, Alessio Perna, ha dominato la prova dei 1500 metri con un cronometro di 3’59”63, riuscendo a imporsi nonostante lo sviluppo tattico della competizione fosse diverso dalle aspettative iniziali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Alessio Perna vola sui 1500: trionfo e record per la Gran Sasso Notizie correlate Leggi anche: Nadia Battocletti sconfinata: settimo record italiano, autentica perla rara! Staffilata sui 1500, ma sfuma la vittoria Federico Riva prova lo sprint ai Mondiali Indoor e vola in finale sui 1500, sogni di medaglia. Arese outFederico Riva ha dettato legge nella propria batteria dei 1500 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, incominciati oggi a Torun (Polonia).