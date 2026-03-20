Federico Riva ha dominato la propria batteria dei 1500 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica a Torun, in Polonia, e si è guadagnato un posto in finale. La sua prestazione ha permesso di qualificarsi per la corsa decisiva, mentre Arese non è riuscita a proseguire la competizione. La finale si svolgerà nelle prossime ore.

Federico Riva ha dettato legge nella propria batteria dei 1500 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, incominciati oggi a Torun (Polonia). Il 25enne romano ha corso con l’accortezza tattica che lo contraddistingue e sfruttando al meglio la sua proverbiale accelerazione finale, testando lo sprint in vista della finale, a cui si presenterà con ambizioni di medaglia. Il primatista nazionale (3:33.04 lo scorso 19 febbraio) è rimasto nelle posizioni di vertice del gruppo che ha lasciato andare in fuga lo sloveno Rok Markelj nelle battute iniziali della gara, poi ha lanciato l’inseguimento a un buon ritmo, è andato a riprendere il balcanico nel corso dell’ultimo giro e poi ha provato la volata, andando a conquistare il primo posto con il tempo di 3:40. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Riva prova lo sprint ai Mondiali Indoor e vola in finale sui 1500, sogni di medaglia. Arese out

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