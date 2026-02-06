Nadia Battocletti mantiene alta la sua corsa e conquista il settimo record italiano sui 1500 metri in sala. Durante il Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour, la giovane atleta si avvicina alla vittoria, ma si ferma a pochi centesimi dal record. La sua prestazione dimostra ancora una volta la sua costanza e il talento, lasciando il pubblico senza fiato.

Nadia Battocletti ha eguagliato il record italiano dei 1.500 metri in sala in occasione del Meeting di Madrid, tappa valida per il World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha corso in 4:03.59, lo stesso crono siglato lo scorso anno da Marta Zenoni in Lussemburgo e appropriandosi, anche se in maniera condivisa, del settimo primato nazionale dopo quelli dei 3.000 metri (all’aperto e al coperto, 8:26.27 e 8:30.82), dei 5.000 e dei 10.000 metri (14:23.15 e 30:38.23), oltre che dei 5 km e dei 10 km su strada (14:32 di primato europeo e 31:10). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti sconfinata: settimo record italiano, autentica perla rara! Staffilata sui 1500, ma sfuma la vittoria

Approfondimenti su Battocletti Record

Nadia Battocletti guida la classifica generale del World Cross Country Tour, il prestigioso circuito internazionale di corsa campestre.

Marta Zenoni ha fatto il suo debutto stagionale sui 1500 metri al Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour.

Ultime notizie su Battocletti Record

Per Nadia Battocletti doppio test spagnolo di corsa campestreNadia Battocletti, indiscussa leader dell'atletica femminile italiana, ritornerà in gara domani, domenica 23 novembre, in Spagna nel Cross di Atapuerca, piccolo borgo a 1000 metri di quota nei pressi ... gazzetta.it

Campaccio cross, Nadia Battocletti: Che rivalità con Francine NiyomukunziDiretta Raisport ore 11.25 per la gara dell'azzurra e medagliata olimpica e mondiale Nadia Battocletti che a dicembre ha vinto la sua sesta medaglia d'oro agli europei di corsa campestre ... tuttosport.com

Reduce dal secondo successo di fila nel cross al Campaccio, Nadia Battocletti farà il suo esordio nella stagione al coperto domani sui 1500 metri a Madrid, quarta tappa Gold del World Indoor Tour. #ANSA facebook

IN BUONE MANI La Fiamma Olimpica ha registrato un aumento della velocità nel suo viaggio… Chi sarà stato Con una tedofora come Nadia Battocletti, i Giochi di #MilanoCortina2026 partono col piede giusto... letteralmente! #ItaliaTeam #Roa x.com