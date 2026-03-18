Bhumika Shrestha, 37 anni, è la prima persona transgender ad assumere un ruolo importante nel suo paese, un esempio di progresso in termini di diritti civili. La notizia arriva da un paese considerato tra i più avanzati dell’Asia su questa tematica. La sua nomina rappresenta un passo concreto in un contesto che sta cambiando. La notizia è stata diffusa da fonti locali.

( a skanews) — Si chiama Bhumika Shrestha, ha 37 anni ed è diventata la prima persona transgender del Nepal a essere eletta in Parlamento, uno storico traguardo per uno dei paesi più progressisti dell’Asia meridionale in materia di diritti LGBTQ, che ha vietato la discriminazione basata sul sesso o sull’orientamento sessuale già nel 2007. Nepal: come è stata costruita la prima casa mobile. guarda le foto I suoi sostenitori si sono riuniti a Kathmandu per congratularsi con Bhumika Shrestha, offrendole sciarpe, fiori e regali, tra cui una penna che simboleggia il potere legislativo che ora eserciterà. La sua missione è chiara: «Ci sono questioni legate al genere e alle minoranze sessuali, così come quelle che riguardano i bambini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il "tetto del mondo" si conferma tra i paesi più progressisti dell'Asia in tema di diritti civili

Articoli correlati

Zaia e la sfida del "nuovo" centrodestra tra autonomia, legalità, diritti civili e immigrazioneUn appello a una “svolta” della destra italiana che non si traduce in slogan, ma in una riflessione ampia sul ruolo dello Stato, sull’autonomia,...

Alla Biblioteca dello Sport si esibisce l’attrice Federica Molteni: tre serate tra imprese sportive e diritti civiliLa trilogia di Associazione Albatro dal titolo “Libertà, una grande corsa a pedali” lunedì 2 marzo, il 27 aprile e il 3 giugno.

Contenuti e approfondimenti su Il tetto del mondo si conferma tra i...

Temi più discussi: Pechino Express, tutte le rotte del reality e le coppie che hanno trionfato nelle scorse edizioni; L’Asia in crisi con il petrolio a 120 dollari, ma per Trump è un piccolo prezzo da pagare; F1 e Tennis, domenica d'oro per l'Italia: Antonelli re in Cina, Sinner domina a Indian Wells!.

Tetto del mondo: «O cambia il progetto o niente resort». L’idea dello chef Patti bocciata anche alla Conferenza dei serviziPESARO Cala il de profundis (almeno per ora) sul progetto di variante urbanistica per la demolizione e ricostruzione dell’ex ristorante Capanna del Marinaio a Casteldimezzo nell'iconica location del ... corriereadriatico.it

Sul tetto del mondo, ma senza ’casa’. Savino del Bene e il nodo palazzettoFiniti i festeggiamenti per la grande vittoria del campionato per club, si riaccende il dibattito sull’impianto. Sereni: Lo riqualificheremo, non ci sono i soldi per farne uno nuovo. Ipotesi centro ... lanazione.it

Il Libano si conferma il fronte più caldo del conflitto in Asia occidentale. Le forze armate israeliane hanno annunciato l’avvio di operazioni terrestri nel sud del Paese, definite “mirate”, contro postazioni ritenute strategiche di Hezbollah. Parallelamente, Israele h - facebook.com facebook

Foodex Japan 2026, Lorenzo Toffolon (Sales Manager Steriltom): “Asia mercato strategico" x.com