Il tetto del mondo si conferma tra i paesi più progressisti dell' Asia in tema di diritti civili

Da iodonna.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bhumika Shrestha, 37 anni, è la prima persona transgender ad assumere un ruolo importante nel suo paese, un esempio di progresso in termini di diritti civili. La notizia arriva da un paese considerato tra i più avanzati dell’Asia su questa tematica. La sua nomina rappresenta un passo concreto in un contesto che sta cambiando. La notizia è stata diffusa da fonti locali.

( a skanews) — Si chiama Bhumika Shrestha, ha 37 anni ed è diventata la prima persona transgender del Nepal a essere eletta in Parlamento, uno storico traguardo per uno dei paesi più progressisti dell’Asia meridionale in materia di diritti LGBTQ, che ha vietato la discriminazione basata sul sesso o sull’orientamento sessuale già nel 2007. Nepal: come è stata costruita la prima casa mobile. guarda le foto I suoi sostenitori si sono riuniti a Kathmandu per congratularsi con Bhumika Shrestha, offrendole sciarpe, fiori e regali, tra cui una penna che simboleggia il potere legislativo che ora eserciterà. La sua missione è chiara: «Ci sono questioni legate al genere e alle minoranze sessuali, così come quelle che riguardano i bambini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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