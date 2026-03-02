Alla Biblioteca dello Sport si esibisce l’attrice Federica Molteni | tre serate tra imprese sportive e diritti civili

Da bergamonews.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Biblioteca dello Sport si svolge un evento con l'attrice Federica Molteni, che presenta tre serate dedicate alle imprese sportive e ai diritti civili. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Albatro, che ha appena festeggiato i quindici anni di attività. Durante gli incontri, si affrontano temi legati alle sfide degli atleti e alle questioni di civiltà e uguaglianza.

La trilogia di Associazione Albatro dal titolo “Libertà, una grande corsa a pedali” lunedì 2 marzo, il 27 aprile e il 3 giugno. Da Alfonsina Strada a Gino e Adriana Bartali, i dettagli delle esibizioni Seriate. Dopo aver celebrato i primi 15 anni di attività, Associazione Albatro rilancia la propria azione culturale sul territorio con una rassegna teatrale, una trilogia della civiltà dal titolo “Libertà, una grande corsa a pedali”, che vedrà esibirsi l’attrice bergamasca Federica Molteni alla Biblioteca dello Sport Nerio Marabini di Seriate. “Un gioiello ricco di valori e simboli, un luogo dove le passioni diventano racconti indimenticabili – dichiara Damiano Amaglio, curatore del progetto -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Milano c'è la biblioteca dello sport, come far rivivere Mura tra libri e raccontiLa biblioteca nasce proprio grazie ai libri donati da case editrici, autori e cittadini.

Buonfiglio: "Brignone tra le più grandi imprese della storia dello sport"“Oggi l’avete vista vincere, ma quando faceva fisioterapia a Torino era davvero dura, dolorosa.

Una selezione di notizie su Alla Biblioteca.

Temi più discussi: Milano, nasce la prima Biblioteca dello Sport al quartiere Isola: sugli scaffali già 2.200 volumi, destinati ad aumentare; A Milano ha aperto la biblioteca dello sport (dedicata a Gianni Mura); Biblioteca dello sport Gianni Mura; Milano, nasce la prima Biblioteca dello Sport: è dedicata a Gianni Mura.

Alla Biblioteca dello Sport si esibisce l’attrice Federica Molteni: tre serate tra imprese sportive e diritti civiliLa trilogia di Associazione Albatro dal titolo Libertà, una grande corsa a pedali lunedì 2 marzo, il 27 aprile e il 3 giugno. Da Alfonsina Strada a Gino e Adriana Bartali, i dettagli delle esibizion ... bergamonews.it

alla biblioteca alla biblioteca dello sportA Milano la biblioteca dello sport intitolata al giornalista Gianni MuraA Milano nasce una biblioteca, la prima in città, dedicata allo sport ed è intitolata a Gianni Mura, il giornalista e scrittore scomparso nel 2020. (ANSA) ... ansa.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.