Alla Biblioteca dello Sport si esibisce l’attrice Federica Molteni | tre serate tra imprese sportive e diritti civili

Alla Biblioteca dello Sport si svolge un evento con l'attrice Federica Molteni, che presenta tre serate dedicate alle imprese sportive e ai diritti civili. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Albatro, che ha appena festeggiato i quindici anni di attività. Durante gli incontri, si affrontano temi legati alle sfide degli atleti e alle questioni di civiltà e uguaglianza.

La trilogia di Associazione Albatro dal titolo "Libertà, una grande corsa a pedali" lunedì 2 marzo, il 27 aprile e il 3 giugno. Da Alfonsina Strada a Gino e Adriana Bartali, i dettagli delle esibizioni Seriate. Dopo aver celebrato i primi 15 anni di attività, Associazione Albatro rilancia la propria azione culturale sul territorio con una rassegna teatrale, una trilogia della civiltà dal titolo "Libertà, una grande corsa a pedali", che vedrà esibirsi l'attrice bergamasca Federica Molteni alla Biblioteca dello Sport Nerio Marabini di Seriate. "Un gioiello ricco di valori e simboli, un luogo dove le passioni diventano racconti indimenticabili – dichiara Damiano Amaglio, curatore del progetto -.