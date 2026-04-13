Viaggi | a Genova UlisseFest il festival di Lonely Planet tra incontri e concerti

A Genova si terrà la nona edizione di UlisseFest, il festival dedicato ai viaggi organizzato da Lonely Planet. L'evento prevede incontri e concerti, attirando appassionati di esplorazione e avventure. La manifestazione si svolgerà nella città portuale e coinvolgerà vari spazi cittadini, offrendo un calendario ricco di attività legate al mondo del viaggio.

Sarà Genova a ospitare la nona edizione di UlisseFest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. Dopo il prestigioso riconoscimento come unica destinazione italiana nella classifica "Best in Travel 2025", Genova si conferma meta ambita per i viaggiatori di tutto il mondo, accogliendo una.🔗 Leggi su Genovatoday.it Festival di Pasqua. Concerti, incontri e conferenzeCresce, e si fa sempre più ricco, il cartellone del Festival di Pasqua di Montepulciano, all’11esima edizione, in programma dal 3 al 19 aprile. Festival di poesia: incontri, spettacoli teatrali e concerti nel programma della quinta edizioneIncontri, spettacoli teatrali, concerti tratti da poesie performance in strada e mostre.