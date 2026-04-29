Rolex del valore di 5 mila euro in regalo il Tribunale di Trapani assolve l' ex senatrice Vicari

Il Tribunale di Trapani ha assolto l'ex senatrice Simona Vicari dall'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta Mare Nostrum. La decisione è arrivata con la formula “il fatto non sussiste”, e le motivazioni non sono state rese note pubblicamente. La vicenda aveva coinvolto anche un regalo di un orologio Rolex del valore di circa 5 mila euro, ma questa circostanza non ha condotto a una condanna.

Il Tribunale di Trapani - presidente Cristina Carrara, giudici a latere Serenella Migliorino e Claudia Passalacqua - ha assolto con la formula perché "il fatto non sussiste" l'ex senatrice Simona Vicari, accusata dalla Procura di corruzione nell’ambito dell’inchiesta Mare nostrum sui contributi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Mare nostrum, il Tribunale di Trapani assolve l'ex senatrice Vicari: "Nessuna corruzione dall'armatore Morace"Il Tribunale di Trapani - presidente giudice Cristina Carrara, a latere Serenella Migliorino e Claudia Passalacqua - ha assolto con la formula perché... Trapani: assolta l'ex senatrice Vicari dall'accusa di corruzioneIl fatto non sussiste: è la formula utilizzata dal tribunale di Trapani per assolvere l’ex senatrice Simona Vicari , imputata di corruzione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parrucchiere assaltato con le pistole in pugno: gli strappano il Rolex Daytona (ma è un falso); Quanto costa il Rolex di Sinner? Il valore del suo orologio è quello di una buona automobile; Tancredi Antoniozzi, i furti di Rolex del figlio del deputato FdI. Il pm chiede 6 anni e mezzo: Era il capo; Rapine Rolex ai Parioli: procura chiede sei anni e mezzo per il figlio del parlamentare. All’asta il Rolex del Dogui: quanto vale l’orologio cult del protagonista di Vacanze di NataleRicordate Guido Nicheli, alias Il Dogui di Vacanze di Natale? Il suo iconico Rolex è stato messo all’asta: ecco com’è fatto e quanto vale. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su ... fanpage.it Totti-Blasi, respinta la richiesta della conduttrice tv. «Indosseranno a turno i Rolex contesi». La decisione del tribunaleI quattro Rolex Daytona del valore complessivo di oltre un milione di euro (il più prezioso costa 500mila euro), contesi tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice televisiva Ilary ... ilmessaggero.it L'orologio più vincente del tennis non è un Rolex, ma questo EBEL di Andre Agassi - facebook.com facebook