Mare nostrum il Tribunale di Trapani assolve l' ex senatrice Vicari | Nessuna corruzione dall' armatore Morace

Il Tribunale di Trapani ha assolto con formula piena l’ex senatrice Simona Vicari dall’accusa di corruzione collegata all’inchiesta Mare Nostrum sui contributi pubblici. Il giudice Cristina Carrara, insieme alle colleghe Serenella Migliorino e Claudia Passalacqua, ha stabilito che il fatto non sussiste. La decisione è stata presa in presenza di accuse mosse dalla Procura e riguarda l’intera vicenda giudiziaria legata all’armatore.

Il Tribunale di Trapani - presidente giudice Cristina Carrara, a latere Serenella Migliorino e Claudia Passalacqua - ha assolto con la formula perché "il fatto non sussiste" l'ex senatrice Simona Vicari, accusata dalla Procura di corruzione nell’ambito dell’inchiesta Mare nostrum sui contributi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Trapani: assolta l'ex senatrice Vicari dall'accusa di corruzioneIl fatto non sussiste: è la formula utilizzata dal tribunale di Trapani per assolvere l’ex senatrice Simona Vicari , imputata di corruzione... Bresh, sold out anche il quarto e ultimo appuntamento di Mare Nostrum al Porto Antico di GenovaDopo il successo delle 3 date live in Europa BRESH SOLD OUT TUTTI E 4 GLI APPUNTAMENTI DI MARE NOSTRUM AL PORTO ANTICO DI GENOVA 1° LUGLIO (SOLD... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mare nostrum, il Tribunale di Trapani assolve l'ex senatrice Vicari: Nessuna corruzione dall'armatore Morace; Il tribunale di Trapani assolve ex senatrice Vicari, accusata di corruzione; Assolta l'ex senatrice Simona Vicari; Simona Vicari assolta, il Tribunale di Trapani: Il fatto non sussiste. Simona Vicari assolta, il Tribunale di Trapani: Il fatto non sussisteAssoluzione con formula piena per Simona Vicari. L’ex senatrice ed ex sottosegretaria ai Trasporti è stata assolta dal Tribunale di Trapani dall’accusa di corruzione nell’ambito dell’inchiesta sui col ... blogsicilia.it Accusata di corruzione, Simona Vicari assolta dal tribunale di Trapani, il fatto non sussisteIl giudice di Trapani ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste l’ex senatrice Simona Vicari, accusata dalla Procura di corruzione nell’ambito dell’inchiesta Mare nostrum sui contributi p ... blogsicilia.it Il tribunale di Trapani assolve ex senatrice Vicari, accusata di corruzione. Per pm avrebbe avuto un Rolex in cambio di favori a Morace; lei, era solo regalo natalizio #ANSA x.com Ultim'ora Trapani, la decisione del Tribunale sui 5 punti di penalizzazione https://tinyurl.com/bdzzdrd2 - facebook.com facebook