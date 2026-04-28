Tetto in fiamme in via San Giovanni Bosco | 8 persone evacuate

Nella tarda mattinata di martedì 28 aprile, un incendio ha interessato un edificio residenziale in via San Giovanni Bosco 31, a Bergamo. Il fuoco ha coinvolto il tetto, rendendo necessaria l’evacuazione di otto persone presenti nell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni di soccorso.

Bergamo. Incendio in edificio residenziale nella tarda mattinata di martedì 28 aprile in via San Giovanni Bosco 31, a Bergamo. Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile; le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento. L’allarme è scattato alle ore 11.34, con l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto con cinque mezzi. Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza della copertura e sul contenimento dell’incendio, per evitarne la propagazione ai piani sottostanti. A scopo precauzionale, otto persone sono state evacuate dall’edificio: tutte risultano illese. La strada è stata interdetta al traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Incendio a Milano: tetto in fiamme, 14 famiglie evacuateIncendio a Milano: evacuati 14 appartamenti in zona Solari, cause ancora da accertare Un incendio divampato nel primo pomeriggio di martedì 24... In fiamme il tetto di una palazzina. Evacuate le famiglie nello stabileUna colonna di fumo visibile a distanza ha richiamato l’attenzione dei residenti nella mattinata di ieri a Gallarate, dove un incendio ha interessato...