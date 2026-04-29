‘Rock the Beach’ il debutto del festival delle tribute band con i 60 Lire

L’estate musicale dei lidi si arricchisce con il ritorno di ‘Rock the Beach’, il festival dedicato alle tribute band. La manifestazione si svolgerà nei due spazi all’aperto del Florenz Open Air Resort al Lido degli Scacchi e del Just Prestige. La prima edizione, con i 60 Lire come protagonisti, trasforma il lungomare in una grande arena per esibizioni dal vivo. La data di inizio è stata comunicata ufficialmente e l’evento è in programma nei prossimi mesi.

L’estate musicale dei lidi ha già una data segnata sul calendario. Torna ufficialmente ‘Rock the Beach’, il festival delle tribute band che trasforma il lungomare in un palco a cielo aperto, e lo fa con un doppio cuore pulsante: il Florenz Open Air Resort al Lido degli Scacchi e il Just Prestige.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Leggi anche: Musica, Hard Rock Cafe porta a Firenze il festival delle band aziendali Alinere - Nomadi Tribute Band, il concerto del 1° maggio a EsteIl Comune di Este, in occasione della Festa dei Lavoratori, promuove un evento musicale gratuito aperto alla cittadinanza. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Musica, i live accendono la Riviera: dal rock all’indie, inizia la stagione dei concerti dal vivo in spiaggia; Concerti in Sardegna estate 2026: gli eventi rock, pop, metal, rap, da Vasco Rossi al RedValley, da Caparezza al Rock 'n Beer; Beach Boys: esce un cofanetto per i 60 anni di Pet Sounds. Ascolta le nuove versioni di Sloop John B e Wouldn't It Be Nice. ’Rock the Beach’, domani sera il tributo ai BeatlesProsegue senza sosta il successo della rassegna ’Rock the Beach’, il festival di tribute band che sta incantando il pubblico del Lido degli Scacchi e del Lido delle Nazioni. Questa settimana, il palco ... ilrestodelcarlino.it ’Rock the Beach’, tributo ai Queen e domani il concerto dei ’60 Lire’Continua a brillare sotto le stelle del litorale ferrarese il successo di ’Rock the Beach’, il festival che trasforma il Florenz Open Air Resort del Lido degli Scacchi e il Just Prestige Beach Club ... ilrestodelcarlino.it Fan del rock classico, per il 62enne "è arrivato il momento di pensare ad una Woodstock della musica in Italia" con musica già dalla mattina. "San Giovanni è un'icona, ma dobbiamo guardare al futuro", dice. - facebook.com facebook #AlmanaccoRock #MusicaItaliana #MauroSpina by @boomerhill1968 il 29 aprile del 1953 nasce Mauro Spina grande batterista che è stato parte dei Crisalide insieme al tastierista Ernesto Vitolo, al bassista Stefano Cerri, al chitarrista Luciano Ninzatti e al per x.com