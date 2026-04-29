Alinere - Nomadi Tribute Band il concerto del 1° maggio a Este
Il Comune di Este organizza un concerto gratuito in occasione della Festa dei Lavoratori, previsto per il primo maggio. L'evento vedrà sul palco la band Alinere, un gruppo che rende omaggio ai Nomadi. La serata è aperta a tutta la cittadinanza e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La manifestazione mira a offrire un momento di intrattenimento musicale per la comunità locale.
Il Comune di Este, in occasione della Festa dei Lavoratori, promuove un evento musicale gratuito aperto alla cittadinanza.Venerdì 1° maggio, alle ore 21, Piazza Guariento (quartiere Meggiaro-Este Nuova) ospiterà il concerto della tribute band Alinere - Nomadi Tribute Band, che proporrà un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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