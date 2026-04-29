Rock in Roma 2026 ha annunciato una serie di 17 concerti che si terranno tra giugno e luglio alle Capannelle e all'Auditorium. Tra gli eventi ci saranno esibizioni di artisti italiani e groupi internazionali, con un'ampia varietà di generi musicali, tra cui il K-pop. Le date e le location precise sono state comunicate ufficialmente e riguardano un calendario ricco di spettacoli.

? Cosa sapere Rock in Roma 2026 annuncia 17 concerti tra giugno e luglio alle Capannelle e all'Auditorium.. Il programma include gli ATEEZ e Emma Marrone per intercettare nuovi flussi musicali globali.. Diciassette appuntamenti musicali tra giugno e luglio animeranno la Capitale con l’annuncio del programma Rock in Roma 2026, che vedrà l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica ospitare i grandi nomi della scena internazionale. La rassegna, che consolida la sua presenza nel culturale romano dal 2009, si prepara a un’estate caratterizzata da un mix di consolidati preferiti dai fan e nuove esplorazioni sonore. Tra le novità più rilevanti spiccano gli ATEEZ: il gruppo sudcoreano approderà a Roma per quella che rappresenta l’unica tappa italiana del loro tour europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rock in Roma 2026: 17 concerti tra K-pop e grandi star italiane

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