Convegno sold-out e una mostra unica in Italia | a Firenze le grandi star del rock e pop mondiale fino al 14 febbraio

A Firenze, il convegno dedicato alle star del rock e del pop ha attirato una folla record. Le sale sono rimaste piene, con persone sedute per terra e altri in piedi lungo le pareti. Molti si sono affacciati alle porte delle stanze vicine per non perdere neanche un attimo di quello che succedeva. La mostra, unica nel suo genere in Italia, ha fatto il tutto esaurito e ha portato nella città un pubblico appassionato e numeroso.

C’erano persone sedute per terra, altre in piedi lungo le pareti, qualcuno affacciato alle porte delle stanze vicine pur di non perdere un minuto. 60 posti esauriti in poche ore e un flusso continuo di visitatori stimato intorno alle 150 presenze complessive: il doppio evento ospitato dall’Accademia Fiorentina delle Arti e dei Mestieri, nel chiostro degli Artigianelli in via dei Serragli 104, ha restituito a Firenze un’immagine precisa di cosa significhi cultura condivisa. LEGGI ANCHE: Scuderie del Quirinale: prorogata la mostra Tesori dei Faraoni fino al 14 giugno 2026 Un “salotto” costruito per favorire incontro, confronto e ispirazione.🔗 Leggi su Funweek.it Approfondimenti su Firenze Convegno Iscrizioni scolastiche 2026/2027 al via: c’è tempo fino al 14 febbraio sulla piattaforma Unica, coinvolti oltre 1,3 milioni di studenti e famiglie Le iscrizioni scolastiche per l’anno 20262027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sulla piattaforma Unica. "Pop Japan. I grandi maestri pop del Sol Levante": da oggi a Osimo la mostra internazionale sull'arte contemporanea nipponica Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Firenze Convegno Argomenti discussi: Mehta al Giglio, è quasi sold out. Lazzarini: Si apre un nuovo corso; Tra legno e acqua, grande successo per il convegno a Laveno Mombello; Lei, Lui e il Morto, sold out anche a Proceno per la commedia di Michelangelo Gregori; Isola della Scala capitale del risotto: torna la Fiera del Riso con la 57ª edizione. Tra Legno e Acqua, successo e sold out sul Lago MaggioreL’undicesima edizione del convegno nazionale sulle imbarcazioni storiche debutta a Laveno Mombello e si conferma evento di riferimento per la nautica d’epoca ... laprovinciadivarese.it Convegno sold out Malattie respiratorie Ecco i benefici delle cure termaliLe Terme, insieme a Femtec, Anusca, Gard e Aist tirano le somme della due giorni di incontri con la partecipazione dal vivo di 130 medici. L’ad della struttura, Iseppi: La prossimità è il nostro ... ilrestodelcarlino.it CONVEGNO • Sold out all'appuntamento tenuto ieri sera con L'officina della Longevità all' Urban Digital Center - InnovationLab Rovigo per l'evento dedicato alla prevenzione e alla promozione di uno stile di vita sano e uno sguardo concreto e attuale sul futur - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.