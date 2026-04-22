Bologna vibra | 20 concerti live tra rock e pop al parco

A Bologna, il Parco delle Caserme rosse si prepara a ospitare una serie di venti concerti live durante le serate estive. L’evento, che coinvolge generi come rock e pop, trasformerà il cuore verde della città in un palcoscenico musicale. La rassegna si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diversi artisti e band locali e nazionali. La manifestazione è organizzata per offrire intrattenimento all’aperto a residenti e visitatori.

Il cuore verde di Bologna si prepara a trasformarsi in un palcoscenico musicale senza precedenti, con una rassegna che promette di animare le serate estive del Parco delle Caserme rosse. Dal 16 giugno al 23 luglio, il Sequoie Music Park tornerà a offrire venti appuntamenti live, portando in scena un mix esplosivo di generi e artisti che spaziano dal rock internazionale al cantautorato italiano. Un calendario che sfida le convenzioni musicali. La programmazione prevista per questa edizione punta tutto sulla varietà, cercando di creare un ponte tra diverse sensibilità artistiche attraverso una serie di date che coprono quasi due mesi di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna vibra: 20 concerti live tra rock e pop al parco Notizie correlate Reggio Calabria vibra con la Blaskom band: tributo rock a VascoVenerdì 10 aprile, il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato la Blaskom band per una serata dedicata ai brani di Vasco Rossi. Anna Calvi: EP “Is This All There Is?” tra identità, amore e il rock di Iggy Pop.L'artista britannica Anna Calvi si appresta a presentare al pubblico un nuovo capitolo della sua carriera musicale con l'EP "Is This All There Is?",... Panoramica sull’argomento Dal 16 giugno, con 20 live, a Bologna torna Sequoie Music parkBOLOGNA- Con 20 concerti, di cui quattro già sold out, in mezzo al verde del Parco delle Caserme rosse, dal 16 giugno al 23 luglio a Bologna torna il Sequoie Music Park. In calendario, anche ... dire.it I concerti a Bologna da non perdere dal 20 al 26 aprileA Place to Bury Strangers al Locomotiv, Gift al Covo Club, Ginevra di Marco in Piazza San Rocco, Dj Gruff e ospiti al Locomotiv, El Partydo a Sghetto, ... bologna.repubblica.it