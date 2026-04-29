Rocchi | Per chi tifo? Non ho squadra Non prendo in considerazione gli arbitri disonesti Impossibile non fare errori siamo umani

Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri di Serie A e B, è sotto indagine per un’accusa di concorso in frode sportiva. In un’intervista recente, ha affermato di non tifare per nessuna squadra e di non considerare gli arbitri disonesti. Ha inoltre commentato che gli errori negli arbitraggi sono inevitabili, essendo parte della natura umana.

Firenze – Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è attualmente indagato per concorso in frode sportiva. Al centro c'è un presunto incontro che Rocchi avrebbe avuto a San Siro il 2 aprile 2025 e in cui avrebbe deciso direttori di gara "graditi all'Inter". "Si può capire con chi parla. Il focus è quello del mondo arbitrale", è la frase che gli inquirenti riferiscono a chi chiede di dare un volto ai due-tre presunti ignoti al centro di uno degli episodi chiave del fascicolo affidato al pubblico ministero Maurizio Ascione. Sono 5 gli indagati: oltre a Rocchi, il supervisore Var Andrea Gervasoni e gli assistenti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo; Daniele Paterna è accusato di falsa testimonianza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dunque l’inchiesta Rocchi sarebbe iniziata a ottobre 2024 secondo la Gazzetta, 9 mesi dopo Inter-Verona, dunque non la causa. Per logica: o per testimonianza di qualcuno del mondo arbitrale; o per un evento di ottobre 2024. Una partita contestata a ottobre x.com