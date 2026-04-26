Rocchi cosa rischia l’Inter? La FIGC sarà commissariata? Chi designerà gli arbitri? Tutte le risposte

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso Rocchi ha scatenato molte domande nel mondo del calcio, con particolare attenzione alle possibili conseguenze per l’Inter e alla gestione della FIGC. Attualmente si discute sulla possibilità di un commissariamento dell’ente calcistico e su chi sarà chiamato a designare gli arbitri in futuro. La situazione è sotto stretta osservazione e le risposte sono ancora in fase di definizione.

Il caso Rocchi è esploso e il mondo del calcio è nuovamente nella bufera. Ora sul tavolo ci sono tanti interrogativi a partire dal commissariamento della FIGC.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Tutte le accuse a Rocchi: le ‘bussate’ alla sala Var, le designazioni ‘combinate’ o ‘schermate’, la scelta di arbitri ‘graditi’ all’InterMIlano – Arbitri graditi all’Inter selezionati per partite del campionato di Serie A o di Coppa Italia, un rigore assegnato all’Udinese nel match...

Riforma arbitri, Gravina incontra Rocchi: tutte le novità e i cambiamenti in arrivoUna significativa trasformazione nel settore arbitrale si sta consolidando, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle valutazioni durante i...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; Caso Rocchi, l'Inter è allibita: contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei; Rocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo; Cosa rischia l’Inter per l’indagine su Rocchi?.

rocchi cosa rischia lRocchi, cosa rischia l’Inter? La FIGC sarà commissariata? Chi designerà gli arbitri? Tutte le risposteIl caso Rocchi è esploso e il mondo del calcio è nuovamente nella bufera. Ora sul tavolo ci sono tanti interrogativi a partire dal commissariamento della FIGC. fanpage.it

rocchi cosa rischia lRocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivoRocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo ... sport.virgilio.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.