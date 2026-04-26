Rocchi cosa rischia l’Inter? La FIGC sarà commissariata? Chi designerà gli arbitri? Tutte le risposte

Il caso Rocchi ha scatenato molte domande nel mondo del calcio, con particolare attenzione alle possibili conseguenze per l’Inter e alla gestione della FIGC. Attualmente si discute sulla possibilità di un commissariamento dell’ente calcistico e su chi sarà chiamato a designare gli arbitri in futuro. La situazione è sotto stretta osservazione e le risposte sono ancora in fase di definizione.