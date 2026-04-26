Rocchi cosa rischia l’Inter? La FIGC sarà commissariata? Chi designerà gli arbitri? Tutte le risposte
Il caso Rocchi ha scatenato molte domande nel mondo del calcio, con particolare attenzione alle possibili conseguenze per l’Inter e alla gestione della FIGC. Attualmente si discute sulla possibilità di un commissariamento dell’ente calcistico e su chi sarà chiamato a designare gli arbitri in futuro. La situazione è sotto stretta osservazione e le risposte sono ancora in fase di definizione.
Il caso Rocchi è esploso e il mondo del calcio è nuovamente nella bufera. Ora sul tavolo ci sono tanti interrogativi a partire dal commissariamento della FIGC.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Tutte le accuse a Rocchi: le ‘bussate’ alla sala Var, le designazioni ‘combinate’ o ‘schermate’, la scelta di arbitri ‘graditi’ all’InterMIlano – Arbitri graditi all’Inter selezionati per partite del campionato di Serie A o di Coppa Italia, un rigore assegnato all’Udinese nel match...
Riforma arbitri, Gravina incontra Rocchi: tutte le novità e i cambiamenti in arrivoUna significativa trasformazione nel settore arbitrale si sta consolidando, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle valutazioni durante i...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; Caso Rocchi, l'Inter è allibita: contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei; Rocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo; Cosa rischia l’Inter per l’indagine su Rocchi?.
Rocchi, cosa rischia l’Inter? La FIGC sarà commissariata? Chi designerà gli arbitri? Tutte le risposteIl caso Rocchi è esploso e il mondo del calcio è nuovamente nella bufera. Ora sul tavolo ci sono tanti interrogativi a partire dal commissariamento della FIGC. fanpage.it
Rocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivoRocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo ... sport.virgilio.it
Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/calcio-designatore-arbitri-rocchi-indagato-frode-AIWdBrhC #calcio #Rocchi #indagine #IlSole24Ore - facebook.com facebook
Caso Rocchi, la Procura generale dello Sport chiede una relazione immediata a quella FIGC guidata da Giuseppe Chinè. Intanto l'AIA ha convocato un Consiglio Nazionale «per assumere i provvedimenti conseguenti» x.com