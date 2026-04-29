Un imputato non si presenterà in tribunale. La vicenda riguarda questioni finanziarie, rimanendo il centro dell’indagine. Nel frattempo, un ex dirigente sportivo, già inibito, ha perso il ricorso contro la revoca della carica di presidente dell’associazione arbitri. L’ex designatore delle arbitri ha dichiarato di voler esercitare il diritto di non rispondere durante l’udienza.

Prima ancora delle designazioni sospette, prima della sala Var di Lissone, prima degli arbitri «graditi» e di quelli «schermati», c’è il sistema della classe arbitrale italiana. Una macchina che decide chi va in campo, chi cresce, chi resta fermo, chi viene promosso e chi viene messo alla porta. Un mondo consumato da guerre interne, denunce e Procure. E adesso anche senza una vera guida: ieri il Collegio di garanzia dello sport del Coni ha respinto il ricorso di Antonio Zappi, presidente dell’Aia già inibito per 13 mesi dalla giustizia federale per la vicenda delle pressioni su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, chiamati a farsi da parte per favorire l’ascesa di Daniele Orsato e Stefano Braschi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rocchi non si presenterà in tribunale. Il cuore dell’inchiesta sono i soldi

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