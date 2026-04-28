Rocchi non si presenterà giovedì all’interrogatorio | lo rende noto l’avvocato dell’ex designatore

L’ex designatore non parteciperà all’interrogatorio programmato per giovedì. La decisione è stata comunicata dal suo avvocato, senza ulteriori dettagli. La Procura di Milano aveva fissato l’appuntamento con Gianluca Rocchi, ma lui ha deciso di non presentarsi. Non sono state rese note le motivazioni di questa scelta né eventuali altre azioni legali in corso.

Mercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata. Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del Mondiale: i bianconeri vogliono Stiller in anticipo mentre dalla Premier cresce la concorrenza Mercato Milan, sprint deciso per Gila: Allegri approva l’operazione e il club prepara l’assalto alla Lazio per portare a casa il difensore Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve! Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Mercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata. Le...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rocchi non si presenterà giovedì all’interrogatorio: lo rende noto l’avvocato dell’ex designatore Notizie correlate Caso Rocchi, parla l’avvocato del designatore arbitrale: «Si ritiene vittima di un’ingiustizia. Calciopoli? Questa è un’altra cosa»di Francesco AlipertaCaso Rocchi, l’avvocato Antonio D’Avirro interviene a Pressing per chiarire la posizione dell’ex designatore e contestare la... L’Aia sceglie Dino Tommasi per il dopo Rocchi e si schiera al fianco dell’ex designatore“Dino Tommasi subentra nelle funzioni di Gianluca Rocchi in qualità di Responsabile della Can (Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B). Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La giornata più lunga di Rocchi: la difesa, la famiglia, l'autosospensione. Poi esce dalla chat degli arbitri; Rocchi indagato per frode sportiva, l'accusa: Sceglieva arbitri graditi all’Inter. L'inchiesta fa tremare il calcio italiano; Inchiesta arbitri, Rocchi e Gervasoni non si presenteranno in Procura? Ecco i motivi; Inchiesta arbitri: niente interrogatorio per Rocchi, arriva la conferma. Inchiesta arbitri, 'Rocchi non si presenterà all'interrogatorio'Il legale di Gianluca Rocchi, avvocato Antonio D'Avirro, rende noto che giovedì il designatore arbitrale autosospeso perché indagato per fronte sportiva dalla Procura di Milano non si presenterà per ... ansa.it Gianluca Rocchi non si presenterà all'interrogatorio: ecco perché, la spiegazione del suo avvocato«Gianluca Rocchi non si presenterà in Procura a MIlano». Questo l'annuncio del suo legale Antonio D'Avirro che ha spiegato all'Adnkronos i motivi per ... ilmattino.it “Ci sono squadre che hanno la forza per permettersi di dire a Rocchi: “questo non lo vogliamo”, e lo sanno tutti”. Mourinho dal lato suo, e Ancelotti un’altra occasione, avevano già evidenziato in passato le problematiche sul sistema arbitrale. Rivedere oggi qu - facebook.com facebook Gianluca #Rocchi non si presenterà. Lo ha reso noto il suo avvocato. Bisogna rispettare qualsiasi decisione. Ma c’è gente che non dormirebbe la notte per spiegare quando si sente vittima di un sopruso x.com