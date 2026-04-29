Rocchi l’inchiesta si allarga | spunta l’ipotesi Inter

L'inchiesta sulla gestione della sala Var si sta ampliando, con nuove ipotesi che coinvolgono anche la società calcistica Inter. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle decisioni prese durante alcune partite recenti. Finora, non sono stati resi noti dettagli specifici sui rilievi o sui soggetti coinvolti. La situazione si sta evolvendo mentre le autorità competenti continuano le verifiche.

L’inchiesta sulla gestione della sala Var entra in una fase ancora più delicata e apre uno scenario che, se trovasse conferme, allargherebbe molto il perimetro delle responsabilità. A ricostruire questo passaggio è Repubblica, che mette in evidenza come gli accertamenti non si fermino più soltanto all’ipotesi di interferenze operative, ma guardino anche a un possibile livello ulteriore. Il quotidiano scrive: “All’estremo opposto del bivio d’inchiesta sulla sala Var, invece, sta la possibilità che si trattasse di interventi mirati a favorire specifiche squadre”. Una prospettiva che cambierebbe profondamente la lettura del caso, ma che al momento resta legata a un presupposto ancora tutto da verificare.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rocchi, l’inchiesta si allarga: spunta l’ipotesi Inter Notizie correlate Caos arbitri: l’inchiesta si allarga e arriva il sostituto di RocchiContinua a tenere banco l’inchiesta che ha avviato la Procura di Milano sull’ipotesi di concorso in frode sportiva. Leggi anche: Caso Rocchi, l’annuncio di Repubblica spiega cosa faceva: l’inchiesta si allarga Altri aggiornamenti Temi più discussi: L'inchiesta si allarga, Repubblica: Rocchi parlava con molti club. Rapporti frequenti sotto la lente dei PM; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede; Arbitri, l’inchiesta si allarga: sotto la lente anche i club. Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: l’intercettazione durante Milan-Inter, non parlerà con i PM. Le ultime newsLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e sul designatore Gianluca Rocchi sulle presunte scelte di direzioni di gara gradite all'Inter ... fanpage.it Inchiesta arbitri, da interrogatorio Rocchi a nuovi indagati e Inter-Roma: tutto sul caos in Serie ATutti gli sviluppi sull'inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione L' inchiesta arbitri che sta sconvolgendo la Serie A è a un bivio. L'ormai ex designatore Gianluca Rocchi, a ... adnkronos.com Allo stato attuale, non ci sono indagati tra tesserati o dirigenti di squadre di calcio. E ancora non si sa da quale tipo di prova il pm abbia ricavato l’esistenza di un qualche punto di contatto tra Rocchi e il mondo Inter - facebook.com facebook Topi di gogna: e se #Rocchi non avesse commesso alcun reato Il commento del Direttore Ivan Zazzaroni x.com