L'inchiesta della Procura di Milano su un presunto concorso in frode sportiva si amplia, coinvolgendo anche il sostituto di Rocchi nel procedimento. La vicenda riguarda accuse legate a possibili irregolarità nel settore arbitrale, con indagini che si sono estese nel corso delle ultime settimane. La procura sta approfondendo i dettagli delle pratiche contestate, mentre le autorità stanno ascoltando diversi testimoni e analizzando documenti relativi ai fatti.

Continua a tenere banco l’ inchiesta che ha avviato la Procura di Milano sull’ipotesi di concorso in frode sportiva. Il pm Maurizio Ascione ha già inviato cinque avvisi di garanzia a membri del sistema arbitrale italiano, ma nel registro sono presenti altri nomi ancora non noti. Nel frattempo, è in arrivo il nuovo designatore arbitrale da qui a fine stagione per sostituire Rocchi. L’inchiesta si amplia ma non ai dirigenti. Attualmente i cinque soggetti indagati di cui si ha contezza sono il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore del VAR Andrea Gervasoni che si sono autosospesi dai rispettivi ruoli. Gli altri tre individui coinvolti sono gli addetti al VAR Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo nonché Daniele Paterna, nell’occhio del ciclone per i fatti di Udinese-Parma.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Caos arbitri: l’inchiesta si allarga e arriva il sostituto di Rocchi

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