Caos arbitri | l’inchiesta si allarga e arriva il sostituto di Rocchi
L'inchiesta della Procura di Milano su un presunto concorso in frode sportiva si amplia, coinvolgendo anche il sostituto di Rocchi nel procedimento. La vicenda riguarda accuse legate a possibili irregolarità nel settore arbitrale, con indagini che si sono estese nel corso delle ultime settimane. La procura sta approfondendo i dettagli delle pratiche contestate, mentre le autorità stanno ascoltando diversi testimoni e analizzando documenti relativi ai fatti.
Continua a tenere banco l’ inchiesta che ha avviato la Procura di Milano sull’ipotesi di concorso in frode sportiva. Il pm Maurizio Ascione ha già inviato cinque avvisi di garanzia a membri del sistema arbitrale italiano, ma nel registro sono presenti altri nomi ancora non noti. Nel frattempo, è in arrivo il nuovo designatore arbitrale da qui a fine stagione per sostituire Rocchi. L’inchiesta si amplia ma non ai dirigenti. Attualmente i cinque soggetti indagati di cui si ha contezza sono il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore del VAR Andrea Gervasoni che si sono autosospesi dai rispettivi ruoli. Gli altri tre individui coinvolti sono gli addetti al VAR Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo nonché Daniele Paterna, nell’occhio del ciclone per i fatti di Udinese-Parma.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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