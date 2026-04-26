Marotta risponde sulle accuse all'Inter per il caso Rocchi | Accordo a San Siro? Appreso dai giornali
Il presidente dell'Inter ha commentato le recenti notizie riguardanti il caso Rocchi e le accuse di arbitri favoriti alla sua squadra, affermando di aver appreso le informazioni dai giornali e non da fonti interne alla società. La vicenda riguarda anche un presunto accordo a San Siro, di cui Marotta ha dichiarato di non aver avuto conoscenza diretta. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla questione.
Il presidente dell'Inter Beppe Marotta risponde sul caso Rocchi e sulle accuse relative a presunti arbitri graditi ai nerazzurri: "Abbiamo appreso tutto dai giornali".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Gianluca Rocchi, le accuse: "Riunioni segrete a San Siro per favorire l'Inter"Nella nuova inchiesta della Procura di Milano, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva con tre distinti...
Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”È in condizioni gravissime il bimbo a cui è stato impiantato un cuore rovinato da una errata conservazione; sulla vicenda sono state aperte tre...
Aggiornamenti e dibattiti
Marotta risponde sulle accuse all’Inter per il caso Rocchi: Accordo a San Siro? Appreso dai giornaliIl presidente dell'Inter Beppe Marotta risponde sul caso Rocchi e sulle accuse relative a presunti arbitri graditi ai nerazzurri: Abbiamo appreso ... fanpage.it
Marotta: Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. L'anno scorso decisioni avverse. Accuse designazione Colombo? Sorpreso. Non voglio addentrarmiNel pre partita di Torino-Inter il presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport, andando a toccare temi d'attualità dopo l'avviso di garanzia ricevuto ... milannews.it