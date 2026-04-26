Marotta risponde sulle accuse all'Inter per il caso Rocchi | Accordo a San Siro? Appreso dai giornali

Il presidente dell'Inter ha commentato le recenti notizie riguardanti il caso Rocchi e le accuse di arbitri favoriti alla sua squadra, affermando di aver appreso le informazioni dai giornali e non da fonti interne alla società. La vicenda riguarda anche un presunto accordo a San Siro, di cui Marotta ha dichiarato di non aver avuto conoscenza diretta. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla questione.