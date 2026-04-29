Un’indagine in corso si concentra sull’intercettazione di un dialogo tra il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e un altro soggetto, avvenuta a San Siro. Nelle conversazioni si fa riferimento alle designazioni arbitrali e si afferma che si può capire con chi parla. La procura sta verificando se ci siano elementi che possano collegare questa conversazione a eventuali irregolarità legate alle nomine degli arbitri.

Continua l’indagine che ha scosso il mondo del calcio sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva. La notizia bomba del giorno si trova su Fanpage. Secondo l’accusa del pm Maurizio Ascione, in un’intercettazione ambientale effettuata al Meazza il 2 aprile 2025 si sentirebbe Rocchi parlare con altre persone per le designazioni arbitrali favorevoli all’Inter nel finale della scorsa stagione. Per gli inquirenti “si capisce con chi parla”, e sarebbero esponenti sempre del mondo arbitrale. La frase che trapela dalla Procura è: “il focus è quello del mondo arbitrale”. La notizia è che quindi l’inchiesta dispone di intercettazioni, quantomeno ambientali.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rocchi intercettato a San Siro, “si capisce con chi parla” delle designazioni a favore dell’Inter

EP 30 - NUOVA CALCIOPOLI ORA I NOMI

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(Ansa) Dalle testimonianze degli arbitri raccolte dai magistrati di #Milano emergerebbero conferme delle sospette designazioni pilotate. In particolare, si tratterebbe delle due scelte di #Rocchi attraverso una presunta "combine" a San Siro il 2 aprile 2025, che x.com