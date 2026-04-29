Rocchi il commento di Garlando a Gazzetta | Ha trasformato Lissone nel Paese dei Balocchi! Ora il gioco del silenzio

Luigi Garlando ha commentato su La Gazzetta dello Sport il recente caos arbitrale legato a Rocchi, sottolineando come sia stato descritto come colui che ha trasformato Lissone nel “Paese dei Balocchi”. Nel suo editoriale, il giornalista ha criticato l’andamento delle decisioni arbitrali negli ultimi giorni, facendo riferimento alle dichiarazioni di Rocchi e alle conseguenze di questa situazione. La discussione si concentra sulle recenti controversie relative alla gestione delle partite.