Agretti sorride in Florida Maglia azzurra un sogno Negli Stati Uniti mi sento nel Paese dei Balocchi

Agretti si trova in Florida, dove ha espresso soddisfazione per aver indossato la maglia azzurra, definendolo un sogno. Ha commentato di sentirsi come nel Paese dei Balocchi negli Stati Uniti. Nel suo percorso ha giocato sia con la Virtus che con la Fortitudo, senza cambiare squadra, e ha affrontato un inizio alla Sinner prima di consolidarsi al Gianni Falchi.

Dalla Virtus alla Fortitudo, ma senza tradimenti. E ancora un inizio alla Sinner, salvo poi diventare un punto di forza al Gianni Falchi. Stiamo parlando di Filippo 'Pippo' Agretti, bolognese, classe 1995, in questi giorni è negli States, con la maglia della Nazionale. Amichevoli, test, approfondimenti. Anche se, per dirla tutta, Filippo in questa collocazione sembra quasi un bambino in viaggio a Disney World. Filippo, com'è stato il primo approccio con il baseball? "Beh, per dirla tutta, in realtà giocavo a tennis". Un Sinner mancato? "No, direi proprio che non è così. Perché non ero fortissimo. Giocavo alla Virtus Tenni. Un anno, nell'ambito delle Bologniadi, ci fecero fare alcune prove con il baseball.