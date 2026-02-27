Nel mondo del baseball, Agretti indossa con orgoglio la maglia azzurra e afferma di sentirsi come nel Paese dei balocchi durante un soggiorno negli Stati Uniti. Dopo aver militato nella Virtus e nella Fortitudo senza mai tradire, ha iniziato la sua carriera come Sinner, per poi rafforzarsi al Gianni Falchi.

Dalla Virtus alla Fortitudo, ma senza tradimenti. E ancora un inizio alla Sinner, salvo poi diventare un punto di forza al Gianni Falchi. Stiamo parlando di Filippo ‘Pippo’ Agretti, bolognese, classe 1995, in questi giorni è negli States, con la maglia della Nazionale. Amichevoli, test, approfondimenti. Anche se, per dirla tutta, Filippo in questa collocazione sembra quasi un bambino in viaggio a Disney World. Filippo, com’è stato il primo approccio con il baseball? "Beh, per dirla tutta, in realtà giocavo a tennis". Un Sinner mancato? "No, direi proprio che non è così. Perché non ero fortissimo. Giocavo alla Virtus Tenni. Un anno, nell’ambito delle Bologniadi, ci fecero fare alcune prove con il baseball. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baseball, Agretti sorride con la maglia azzurra: “Negli States mi sento nel Paese dei balocchi”

Leggi anche: In via Lunga un ‘paese dei balocchi’: al via la 2ª edizione di Giochi in fiera

Leggi anche: Edoardo Bennato: "Rimini è il paese dei balocchi"