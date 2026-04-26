Gianluca Rocchi ecco le accuse | designazioni pilotate e decisioni teleguidate

Un terremoto giudiziario scuote il calcio italiano, portando alla luce accuse di designazioni pilotate e decisioni teleguidate. Le indagini coinvolgono ufficiali e funzionari, con sospetti che alimentano le tensioni nel mondo dello sport. L’inchiesta si concentra su presunti interventi esterni nelle decisioni sportive, facendo tremare la credibilità delle istituzioni coinvolte. La vicenda si sviluppa in un clima di forte attenzione mediatica e preoccupazione generale.

Il calcio italiano ripiomba nel baratro, scosso da un terremoto giudiziario che evoca i fantasmi più cupi della storia recente. Vent’anni dopo Calciopoli, il copione sembra ripetersi. Anche se c’è da dire che le differenze fra le due situazioni sono per ora parecchie. Al centro del nuovo scandalo, l’uomo che più di ogni altro dovrebbe garantire l’integrità del sistema: Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri di serie A e B, indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. L’inchiesta, condotta dal pm Maurizio Ascione, punta la lente d’ingrandimento sul campionato 2024-2025, ipotizzando una trama di pressioni e manipolazioni che avrebbero inquinato la regolarità della massima serie.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gianluca Rocchi, ecco le accuse: "designazioni pilotate e decisioni teleguidate" Notizie correlate Tutte le accuse a Rocchi: le ‘bussate’ alla sala Var, le designazioni ‘combinate’ o ‘schermate’, la scelta di arbitri ‘graditi’ all’InterMIlano – Arbitri graditi all’Inter selezionati per partite del campionato di Serie A o di Coppa Italia, un rigore assegnato all’Udinese nel match... Leggi anche: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro "gradito all'Inter" e pressioni sui Var Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Designatore arbitri Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva; Chi è Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale indagato per frode sportiva; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze. Il caso Rocchi scoperchia le faide nell’AIA: voti studiati per aggiustare le classifiche degli arbitriL'indagine su Gianluca Rocchi della Procura di Milano scuoterà l'AIA e il calcio italiano ma in questa vicenda viene portato alla ribalta un aspetto meno ... fanpage.it Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenariIl calcio italiano rischia di perdere nuovamente la faccia. È finito sotto la lente di una Procura della Repubblica – in questo caso in quella di Milano – per ... ilmattino.it “Tornerò più forte” Le parole rilasciate all’Ansa da Gianluca Rocchi, che ha deciso di autosospendersi dal ruolo di designatore arbitrale con effetto immediato - facebook.com facebook ULTIM'ORA Caos calcio, Gianluca Rocchi si è autosospeso "Lo faccio per permettere corretto decorso fase giudiziale" tinyurl.com/rocchi-indagat… #SkySport #Rocchi x.com