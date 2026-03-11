Con la bella stagione riapre Rocca delle Caminate | castello visitabile nei fine settimana

Da sabato 14 marzo, Rocca delle Caminate riapre al pubblico dopo la chiusura invernale. Durante la primavera e l’estate, il castello sarà visitabile ogni fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 17,30. La struttura rimane aperta fino a fine stagione, offrendo l’opportunità di visitarla durante i giorni di fine settimana.

Rocca delle Caminate torna visitabile dopo la chiusura nel periodo invernale. La riapertura è fissata per sabato 14 marzo e, per tutto il periodo primaverile-estivo, il castello sarà aperto ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19, con l'ultimo ingresso alle 17,30.