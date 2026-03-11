la 28enne roberta martucci scomparsa nel 1999 si cercano i resti lungo la costa salentina

Su disposizione della Procura di Lecce, è in corso in località "Tabarano", lungo la litoranea che collega le marine di Mancaversa e Torre Suda, uno scavo per verificare l’eventuale presenza dei resti umani di Roberta Martucci, la 28enne di Ugento scomparsa il 20 agosto 1999. Si cerca sotto un cumulo di pietre, nel punto indicato cinque mesi fa da una donna che, dopo aver appreso recentemente dai social della scomparsa di Roberta, l’ha ricollegata al cumulo di pietre da cui proveniva un odore nauseabondo comparso all’improvviso, a fine agosto 1999, lungo la costa e notato da diversi bagnanti quando andavano al mare. Sul posto stanno operando i carabinieri con la ditta incaricata dello scavo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

