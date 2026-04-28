Dopo 27 anni, la famiglia di Roberta Martucci ha ottenuto l'accesso agli atti relativi alla sua scomparsa avvenuta il 20 agosto 1999 a Torre San Giovanni, marina di Ugento, in Salento. La giovane, all’epoca 28enne, è scomparsa nel nulla in circostanze ancora non chiarite. La richiesta di accesso agli atti rappresenta un passo importante nel procedimento ancora aperto.

Si riapre uno spiraglio nel caso della scomparsa di Roberta Martucci, la 28enne salentina svanita nel nulla il 20 agosto 1999 da Torre San Giovanni, marina di Ugento. La Procura di Lecce ha infatti accolto l’istanza della famiglia, consentendo l’accesso ai vecchi fascicoli d’indagine. L’accesso agli atti La richiesta era stata avanzata dai legali della famiglia, che potranno ora consultare i faldoni relativi alle tre archiviazioni: le prime due, nel 1999 e nel 2007, a carico di ignoti, e la terza nel 2019, per omicidio, a carico di un parente della giovane. Nuove analisi possibili È stata inoltre richiesta la copia forense di tutti i supporti informatici, ritenuti utili per effettuare nuove consulenze sfruttando le tecnologie oggi disponibili.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scomparsa in Salento nel 1999: la famiglia di Roberta Martucci accede agli atti dopo 27 anni

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