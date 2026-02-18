Un tipo di fotografia dove non c’è provocazione né compiacimento, semmai una ricerca ossessiva di equilibrio e misura. E’ quella di Robert Mapplethorpe, un artista capace di fondere rigore formale e spirito libero, canoni classici e forza destabilizzante. I suoi celebri scatti – molto discussi, in passato spesso censurati – hanno portato al centro del dibattito temi come sessualità, identità e potere sfidando apertamente i confini tra arte e morale. Ma Robert Mapplethorpe non è un provocatore tout court, bensì un artista con un’anima fragile e inquieta che nelle sue immagini ci restituisce una profondità estetica e intima difficilmente raggiungibile. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Il corpo come linguaggio. Robert Mapplethorpe e le forme del desiderio è la mostra ospitata a Palazzo Reale a Milano fino al 17 maggio 2026

Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio. Ritratti e nudi maschili. Inseguendo la perfezioneIn una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, si può ammirare come l’artista abbia catturato la perfezione del corpo umano.

Mapplethorpe. Le forme del desiderioDal 29 gennaio al 17 maggio 2026, il Palazzo Reale di Milano ospita una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.