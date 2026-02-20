Arbitri Zappi KO | 13 mesi di inibizione l’Aia verso

La Corte Federale d’Appello ha deciso di confermare la sanzione di 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, ex presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (Aia), a causa di comportamenti controversi durante la sua gestione. La decisione arriva dopo un’indagine durata mesi, che ha portato alla sospensione temporanea. La vicenda ha suscitato molte discussioni nel mondo del calcio e tra gli arbitri. Ora si attende il possibile commissariamento dell’Aia, che potrebbe cambiare la guida dell’organizzazione.

