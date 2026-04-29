Rizzoli è in corsa per diventare il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, con buone possibilità di sostituire Antonio Zappi. La candidatura del dirigente è considerata la più forte tra quelle emerse finora. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, quando si svolgeranno le votazioni ufficiali. La nomina riguarda un ruolo chiave nella gestione degli arbitri e delle competizioni sportive.

di Stefano Cori Rizzoli è il candidato numero per prendere il posto di Antonio Zappi come capo dell’Associazione Italiana Arbitri. La conferma della squalifica di Antonio Zappi, con la conseguente decadenza dal ruolo di capo degli arbitri, ha aperto ufficialmente la corsa alla successione. Una corsa che non prevede tantissimi nomi candidati, che sembra convergere su un unico candidato forte: Nicola Rizzoli, ex designatore e figura di grande autorevolezza. Secondo La Repubblica, a lui dovrebbe essere affidato il ruolo di commissario, con il compito di scegliere i nuovi designatori e guidare la ripartenza del settore dopo questo momento di crisi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rizzoli candidato per guidare l’AIA: è lui il favorito per sostituire Antonio Zappi

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