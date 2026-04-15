Rivoluzione a Talenti | nasce il primo grande complesso solo affitti
Un fondo di investimento statunitense sta per avviare un nuovo progetto nel quartiere Talenti di Roma, con la realizzazione di un complesso residenziale di 225 unità destinate esclusivamente alla locazione. L'iniziativa prevede la costruzione di un grande complesso abitativo, senza vendite o acquisti, che cambierà lo scenario urbano del quartiere. La costruzione rappresenta un modello abitativo diverso rispetto alle tradizionali modalità di compravendita immobili.
Un fondo di investimento con sede negli Stati Uniti sta per introdurre un modello abitativo inedito nel tessuto urbano di Roma, trasformando il quartiere Talenti con un complesso residenziale composto da 225 unità destinate esclusivamente alla locazione. L’operazione, che vede protagonista la zona di via Dario Niccodemi 21, segna l’arrivo ufficiale nella Capitale del sistema build-to-rent, una strategia immobiliare dove gli immobili vengono costruiti non per essere venduti, ma per generare rendite attraverso l’affitto gestito. L’intervento edilizio si colloca in una porzione di Talenti, situata nel III municipio, precedentemente sviluppata dalla famiglia Mezzaroma con condomini dotati di ampi cortili, aree sportive e piscine.🔗 Leggi su Ameve.eu
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