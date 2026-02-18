Vincenzo Alfarano, capogruppo del Pd, afferma che il partito punta alle elezioni del 2027 formando un’alleanza ampia con chi si sente deluso dal centrodestra. Nei giorni scorsi, i leader del partito hanno incontrato diversi esponenti di altre forze di sinistra per rafforzare questa strategia. L’obiettivo è creare un fronte unito che possa presentarsi compatto alle prossime consultazioni.

Il centrosinistra è in moto in vista del 2027, ne parliamo con il capogruppo del Pd, Vincenzo Alfarano. "Siamo sempre stati “in moto” da inizio consiliatura. Dalla sconfitta del 2022, non abbiamo mai smesso di esercitare a pieno il nostro ruolo di rappresentanti dei cittadini. Adesso proseguiamo con la consapevolezza di dover costruire una proposta alternativa ed aggregativa in vista della scadenza elettorale". Ilaria Vietina, che fu candidata alle primarie nel 2022, oggi parla della necessità di “un’alleanza larga, ma non opportunistica”. Che ne pensa? "Come ho già avuto modo di dire a mio avviso l’alleanza larga deve essere quella che include tutti coloro che si sentono oggi alternativi all’amministrazione Pardini e delusi dall’esperienza amministrativa di centrodestra, anche e soprattutto chi nel 2022 ha scelto di sostenere candidati e coalizioni diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd guarda al voto del 2027 “Un’alleanza larga tra i delusi dall’esperienza di centrodestra“

