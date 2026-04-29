Ritorno al Futuro | Borgonovo diventa palcoscenico del dialogo tra generazioni
Un laboratorio, due generazioni, tre mesi di lavoro condiviso. Si è chiuso nella mattinata del 29 aprile a Borgonovo, il percorso di "Ritorno al Futuro", laboratorio intergenerazionale promosso nell'ambito del progetto Casa Community Lab di Borgonovo.Avviato nel febbraio 2026, il progetto ha.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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