Bambini e nonni insieme sui banchi | alla Vallicelli il dialogo tra generazioni diventa esperienza di comunità

A Forlì, alla scuola primaria Peppino Vallicelli, bambini e nonni si sono seduti insieme sui banchi per partecipare al momento finale del progetto “Gener-Azioni: itinerari di sguardi tra passato e futuro”, nato dalla volontà dell’istituto di rafforzare il legame tra le generazioni e coinvolgere le famiglie in un’attività concreta di comunità.

Per l’occasione, erano presenti gli alunni con i loro insegnanti, le famiglie, gli anziani del gruppo “Stare Insieme” della vicina associazione “Il Palazzone”, l’associazione genitori, il comitato di quartiere, la dirigente scolastica Anna Rita Fazio. “Tutti uniti per condividere un momento di riflessione e per partecipare alla presentazione di un calendario dedicato al progetto, scrigno dei momenti più significativi della bellissima esperienza vissuta - viene illustrato -: bambini e nonni ultraottantenni che, seduti allo stesso tavolo, condividono ricordi, pensieri, narrazioni, testimonianze, ma soprattutto affetto sincero”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

