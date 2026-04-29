Risultati Champions League LIVE | seconda semifinale in corso Atletico contro Arsenal

Attualmente si svolge la seconda semifinale di Champions League tra Atletico e Arsenal. La partita è in corso e vengono segnalati gli aggiornamenti in tempo reale. La redazione di JuventusNews24 fornisce anche notizie sugli altri incontri della competizione e sul cammino della Juventus nel torneo.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Semifinali Champions League. Andata. Martedì 28 aprile. PSG Bayern Monaco 5-4 (17? rig. Kane, 24? Kvaratskhelia, 33? Joao Neves, 41? Olise, 45+5? rig. Dembélé, 56? Kvaratskhelia, 58? Dembélé, 65? Upamecano, 68? Luis Diaz). Mercoledì 29 aprile. Atlético Madrid Arsenal 0-0 LIVE.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: seconda semifinale in corso, Atletico contro Arsenal Notizie correlate Atletico Madrid-Arsenal: formazioni, statistiche e anticipazioni della semifinale di Champions League2026-04-28 17:08:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mercoledì sera l’Atletico... Champions League, risultati e marcatori: PSG e Atletico Madrid in semifinalePSG e Atletico Madrid conquistano le semifinali di Champions League eliminando rispettivamente Liverpool e Barcellona al termine di una serata ricca... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Psg Bayern Monaco 5-4: gol e highlights Champions; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Champions League, Psg-Bayern Monaco 5-4: che show a Parigi. Gli highlights. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Arsenal e Bayern in semifinale! Diretta gol live score (15 aprile 2026)Risultati Champions League: diretta gol live score oggi mercoledì 15 aprile 2026 delle ultime due partite per il ritorno dei quarti di finale. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Colpo Bayern! Diretta gol live score (4 novembre 2025)Bussa alle porte la quarta giornata e allora oggi, martedì 4 novembre 2025, tornerà l’appuntamento con i risultati Champions League. La classifica del girone unico non porta finora buone notizie per ... ilsussidiario.net I risultati del 28 aprile 2026: semifinale di Champions League https://www.calciomagazine.net/risultati-28-aprile-2026-244963.html - facebook.com facebook Tabellone Champions League: i risultati del ritorno dei quarti e le possibili semifinali #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com