Nella serata di ieri si sono disputate le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League, con il PSG che ha battuto il Liverpool e l’Atletico Madrid che ha superato il Barcellona. Questi risultati hanno permesso alle due squadre di qualificarsi per le semifinali della competizione. I dettagli dei marcatori e le modalità delle vittorie sono stati al centro dell’attenzione durante le partite.

PSG e Atletico Madrid conquistano le semifinali di Champions League eliminando rispettivamente Liverpool e Barcellona al termine di una serata ricca di emozioni. In attesa delle partite tra Bayern e Real Madrid da una parte e Arsenal e Sporting dall’altra, sta prendendo forma la fase finale della Champions League, in grado sempre di regalare spettacolo. Il Barcellona, dopo aver rimontato lo 0-2 dell’andata con Yamal e Ferran Torres è stato gelato dal gol di Lookman, sempre più punto di riferimento per la squadra di Diego Simeone. A Liverpool nulla da fare per i padroni di casa che non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata con i campioni in carica del PSG che passano il turno vincendo anche il ritorno e ora attendono la vincente tra Bayern Monaco e Real Madrid.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Champions League, risultati e marcatori: PSG e Atletico Madrid in semifinale

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