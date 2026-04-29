Ristoratore ripara la buca davanti al suo locale | Sono stufo di aspettare il Comune Il video è virale ma ora rischia la multa

Un ristoratore di Reggio Emilia ha deciso di sistemare da solo una buca situata di fronte al suo locale, dopo mesi di attese senza interventi da parte del Comune. La sua azione è stata ripresa in un video diventato virale sui social. Tuttavia, questa scelta potrebbe portare a una sanzione amministrativa, poiché le autorità locali non hanno ancora effettuato le riparazioni richieste.

Reggio Emilia, 29 aprile 2026 – Stanco di aspettare un intervento che non arrivava, ha deciso di fare da sé. È quanto accaduto in via Lombardia, dove il titolare del locale “Bandito Burrito”, Dorel Burlea, ha documentato sui social un intervento improvvisato per sistemare alcune buche davanti al suo ristorante. Nel video, diventato rapidamente virale grazie ai 55mila follower del ristoratore, Burlea si riprende mentre acquista il materiale necessario e poi procede direttamente a riempire le cavità dell’asfalto. Un gesto che nasce, spiega lui stesso, dopo settimane di segnalazioni senza risposta. Il video: “È un mese che ho segnalato le buche”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ristoratore ripara la buca davanti al suo locale: “Sono stufo di aspettare il Comune”. Il video è virale, ma ora rischia la multa Notizie correlate Caltanissetta, parroco ripara le buche in strada per aiutare i cittadini, ora rischia la multaIl parroco Padre Carvello, dopo aver ascoltato le lamentele dei residenti di Caltanissetta, impossibilitati a raggiungere il borgo Santa Rita, ha... Leggi anche: “Vedi il suo concerto e ti passa davanti la vita”: Jovanotti incorona Gianni Morandi (e spunta il video virale)