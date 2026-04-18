Il concerto di Gianni Morandi a Milano si è concluso ieri sera con grande entusiasmo tra il pubblico presente. L’evento ha attirato numerosi spettatori che hanno condiviso sui social momenti di musica e allegria. Un video che mostra uno dei momenti più coinvolgenti della serata è diventato virale online. Tra le presenze di spicco, anche il cantante Jovanotti ha partecipato e ha commentato pubblicamente l’evento.

Bologna, 18 aprile 2026 – Energia, gioia e grandi emozioni. Il concerto di Gianni Morandi ieri a Milano è stato un successo. Canzone dopo canzone, il pubblico ha cantato e ballato i brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Applausi e complimenti all’eterno ragazzo. Sul palco, al suo fianco, oltre al figlio Tredici Pietro, è arrivato Jovanotti con la sua indescrivibile carica capace di contagiare chiunque. Lorenzo ha cantato e ballato anche sotto al palco. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognaculturatredici-pietro-cecilia-cantarano-voti-l7q9c84w Jovanotti si scatena sulle note di della canzone “L’allegria”. In un video postato su Instagram si vede l’artista scatenato sulle note di “L’Allegria”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Vedi il suo concerto e ti passa davanti la vita”: Jovanotti incorona Gianni Morandi (e spunta il video virale)

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