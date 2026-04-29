Rissa in Gad attacco del Pd | Dalla destra solo propaganda A Ferrara poca sicurezza sociale

Una rissa si è verificata recentemente in zona Gad, nei pressi della stazione ferroviaria. Il Partito Democratico ha commentato l’accaduto affermando che le dichiarazioni della destra sono principalmente propaganda. Inoltre, ha sottolineato come a Ferrara ci sia una percezione di scarsa sicurezza sociale, soprattutto nei quartieri frequentati da pendolari e residenti. La vicenda ha sollevato discussioni sulla sicurezza urbana nella città.

“La rissa avvenuta in zona Gad nei pressi della stazione è un fatto grave e non va minimizzato. Chi vive quei quartieri, chi prende il treno, chi lavora, chi attraversa la città ogni giorno ha diritto a sentirsi sicuro. La sicurezza non è uno slogan da campagna elettorale: è una responsabilità.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Ghidoni: "Positiva l’apertura al dialogo con il Comune. Dalla destra solo propaganda e sciacallaggio""Aq16, l’amministrazione in campo con responsabilità per un percorso di regolarizzazione". Leggi anche: Sicurezza, Pd e M5s: propaganda e fuffa