Sicurezza Pd e M5s | propaganda e fuffa

Il nuovo decreto sicurezza approvato dal governo rischia di essere solo una mossa politica. Critici e oppositori lo definiscono come propaganda, studiata per alimentare paura e divisioni. La vera sostanza del provvedimento resta sotto i riflettori, mentre si susseguono le accuse di strumentalizzazione.

21.12 "L'ennesimo decreto Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri si presenta per quello che è: propaganda politica, costruita sullo scontro e sull'uso sistematico della paura". Così Boccia, capogruppo Pd al Senato. "E' incredibile che il governo Meloni pensi di sopperire al fallimento sulla sicurezza con il solito approccio securitario che ha già fatto danni senza portare risultati utili ai cittadini".Sono "norme fuffa o liberticide", affermano diversi parlamentari M5s.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'Italia celebra il riconoscimento dell'UNESCO della sua cucina come patrimonio immateriale, ma a Propaganda Live si scatena un acceso dibattito tra Filippo Ceccarelli e il salottino di Zoro, tra accuse di anti-italianità e reazioni di nervosismo.

Il deputato Mauri (Pd) sottolinea l'importanza di aumentare la presenza degli agenti sul territorio, di investire in prevenzione sociale e di adottare norme efficaci contro la diffusione dei coltelli tra i giovani.

Risoluzione Pd-M5s-Avs-Iv: 'No ai decreti sulla sicurezza, tornino gli agenti dall'Albania'No a cauzioni per le manifestazioni, ok alla procedibilità d'ufficio per i reati come il furto aggravato (ANSA) ... ansa.it

Pd, M5s, Iv e Avs presentano una mozione unica sulla sicurezza: Meloni usa i fatti di Torino come una clavaDopo le comunicazioni di Piantedosi in Senato, il campo largo si presenta unito per contestare, punto per punto, i principali provvedimenti che il governo vorrebbe inserire nel decreto Sicurezza. Dal ... ilfoglio.it

Verini boccia il decreto sicurezza: “Propaganda dannosa ma la sinistra stia lontana dalle piazze ambigue” "I fatti di Torino sono stati gravissimi, ma non può essere consentito di usarli contro le opposizioni, per nascondere tre anni di fallimenti sulla sicurezza d facebook

Verini boccia il decreto sicurezza: “Propaganda dannosa ma la sinistra stia lontana dalle piazze ambigue” l'intervista di @Luca_Sablone a @VeriniWalter x.com