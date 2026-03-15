Ghidoni | Positiva l’apertura al dialogo con il Comune Dalla destra solo propaganda e sciacallaggio

Il rappresentante dell’amministrazione ha dichiarato che l’apertura al dialogo con il Comune è considerata positiva, mentre ha criticato la destra per aver portato solo propaganda e sciacallaggio. Ha aggiunto che l’amministrazione è impegnata con responsabilità nel percorso di regolarizzazione di Aq16, sottolineando l’impegno nel processo in corso. La questione riguarda le relazioni tra le parti coinvolte e le iniziative adottate dall’amministrazione.

"Aq16, l’amministrazione in campo con responsabilità per un percorso di regolarizzazione". Il Partito Democratico, per voce del capogruppo in consiglio comunale Riccardo Ghidoni (in foto), interviene nel dibattito attorno al centro sociale Aq16 e alle accuse di irregolarità in materia di sicurezza mosse da Fratelli d’Italia. "L’apertura di Aq16 a trovare una soluzione e il dialogo col Comune è un fatto positivo - prosegue Ghidoni -. La destra cavalca una propaganda nazionale e gongola assumendo toni di sciacallaggio. Questo non è amministrare e affrontare i problemi". Per Ghidoni ora il focus va posto sul "ricondurre la situazione dentro un quadro amministrativo trasparente, garantendo pienamente legalità, sicurezza e rispetto delle norme ad uno spazio sociale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ghidoni: "Positiva l’apertura al dialogo con il Comune. Dalla destra solo propaganda e sciacallaggio" Articoli correlati Passeggiata della legalità in via Cattaneo, il Circolo Pd Leopolda: "Dalla destra sicurezza ridotta a propaganda""Apprendiamo con una certa curiosità dell’annunciata passeggiata in via Cattaneo da parte di Ziello e Petrucci. Variante al Pug, ingegneri e architetti: “Serve dialogo con il Comune”Gli ordini professionali chiedono un confronto con l'assessore Laudani sul metodo e sul merito della nuova misura varata dal consiglio comunale a...