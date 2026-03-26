Consegnate le chiavi dei 33 nuovi alloggi erp a Sant' Ermete

Alle ore 10 di questa mattina, sono state consegnate le chiavi di 33 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Emilia, nel quartiere di Sant'Ermete. La consegna si è svolta presso il nuovo edificio, recentemente completato, e ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e cittadini assegnatari. L'intervento comprende appartamenti destinati a famiglie con bisogni abitativi specifici.

Appuntamento con gli abitanti che risiederanno nella nuova struttura di via Emilia. Il sindaco Conti sulla riqualificazione del quartiere: "Interventi complessivi per oltre 18 milioni di euro" Sono state consegnate questa mattina, 26 marzo, le chiavi dei 33 alloggi del nuovo edificio di edilizia residenziale pubblica di via Emilia, nel quartiere di Sant'Ermete. L'intervento, dal valore complessivo di 5 milioni e 959mila euro, è stato finanziato attraverso risorse della contabilità speciale di Apes (1 milione di euro), fondi propri del Comune di Pisa (800mila euro) e contributi della Regione Toscana. La realizzazione del nuovo edificio si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione del quartiere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Consegnate le chiavi dei 33 nuovi alloggi erp a Sant'Ermete Articoli correlati Offida, consegnate le chiavi. Oggi Bove finto e BovettoOffida trattiene il fiato e poi sorride: oggi è il giorno del Bove Finto, l’appuntamento degli appuntamenti, quello che accende il cuore del... Leggi anche: Fiuggi, consegnate all’Ares 118 le chiavi della nuova elisuperficie di Capo i Prati