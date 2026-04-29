Riqualificazione per lungomare e pista cicabile

Nella giornata di ieri, la giunta comunale ha approvato i progetti di fattibilità per tre interventi di riqualificazione che coinvolgeranno vari quartieri della città. Tra gli interventi previsti, ci sono lavori di riqualificazione del lungomare e la realizzazione di una pista ciclabile. Questi interventi puntano a migliorare gli spazi pubblici e la mobilità nella zona costiera e nelle aree limitrofe.

Sono in arrivo importanti lavori pubblici che interessano diversi quartieri della città. La giunta ha deliberato giusto ieri l’approvazione dei progetti di fattibilità per tre interventi. Il più corposo riguarda la manutenzione straordinaria della pista ciclabile e di un tratto di lungomare centro-sud, per un investimento di 500mila euro. Via libera anche al progetto di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche in via Mar Nero, per 180mila euro. Infine, via libera al prolungamento del marciapiede lungo via Cavour (sulla Ss16) fino all’incrocio con la strada provinciale Castellano, per 35mila euro. "Un passo alla volta, manteniamo gli impegni – il commento del sindaco Massimiliano Ciarpella –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione per lungomare e pista cicabile Alba Adriatica. Nuovo lungomare pronto per la prossima stagione Notizie correlate Leggi anche: Riqualificazione del lungomare sud. Un nuovo look pronto per Pasqua Leggi anche: Ripascimento e anche la pista ciclabile: rinasce il lungomare di Marina Altri aggiornamenti Temi più discussi: Riqualificazione per lungomare e pista cicabile; Costa del tramonto, prende forma la riqualificazione del lungomare di Lido Conchiglie; Sottopasso Arzilla, conclusi i lavori: più sicurezza e accessibilità in vista della stagione estiva; Riqualificazione piazza Moro: il programma di riorganizzazione di capolinea e percorsi Amtab in vigore da giovedì 9 aprile. Ascea Marina: aperti i cantieri sul Lungomare Ponente. Inizia la ricostruzione dopo i danni del maltempoPartito ad Ascea Marina il primo lotto di lavori per il ripristino del lungomare e dei marciapiedi danneggiati dalle mareggiate. Obiettivo: sicurezza per l'estate. infocilento.it Riqualificazione del lungomare di Nicotera, ci siamo (quasi): selezionato il progetto vincitoreDopo la pubblicazione del bando ad ottobre, erano pervenute ben 65 proposte. Ecco chi è l’architetto chiamato a cambiare il volto della strada che costeggia la spiaggia del centro costiero vibonese ... ilvibonese.it Il progetto di riqualificazione del porto vecchio compie un passo fondamentale: «La versione aggiornata ottempera agli indirizzi inerenti sia lo specchio acqueo sia la parte a terra, con l’organizzazione della viabilità e la definizione degli spazi pubblici» - facebook.com facebook