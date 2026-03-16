Sul lungomare di Marina di Montemarciano sono in corso lavori di ripascimento e interventi sulla pista ciclabile. Ruspe e camion sono stati impegnati nelle operazioni di restauro della spiaggia, mentre il ripascimento continua senza interruzioni. Le attività interessano direttamente la zona, coinvolgendo diverse macchine e operai che lavorano per ripristinare l’area.

MONTEMARCIANO Ruspe e camion in azione sul lungomare di Marina di Montemarciano. Il ripascimento della spiaggia prosegue senza sosta e con qualche novità positiva per gli operatori. Soddisfatto Alberto Vignoli del ristorante Nialtri. «Riapriremo i battenti ai nostri clienti giovedì - dice - e stiamo lavorando alacremente. Siamo anche molto soddisfatti dei lavori di ripascimento che si stanno effettuando sul lungomare. Poi attendiamo con ansia la realizzazione del tratto di ciclovia Adriatica che dovrebbe congiungere il litorale di Falconara con il nostro e anche la realizzazione del marciapiede». Le aspettative Anche Andrea Caracciolo, titolare del ristorante Acqua Salata, ripone grandi speranze nella stagione primaverile ed estiva alle porte. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ripascimento e anche la pista ciclabile: rinasce il lungomare di Marina

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