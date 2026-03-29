Riqualificazione del lungomare sud Un nuovo look pronto per Pasqua

Da ilrestodelcarlino.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Attualmente sono in corso interventi di restyling lungo il tratto del lungomare sud di Grottammare. L’amministrazione comunale ha stanziato 68 mila euro, comprensivi di IVA e oneri di sicurezza, per realizzare lavori di manutenzione straordinaria. Gli interventi riguardano il verde e le fontane presenti sulla passeggiata a mare, con l’obiettivo di completare i lavori in tempo per Pasqua.

Sono in corso i lavori di restyling sul tratto del lungomare sud di Grottammare. L’amministrazione comunale sta investendo 68mila euro, compresa Iva e oneri di sicurezza, per eseguire la manutenzione straordinaria e riqualificazione del verde e delle fontane sulla passeggiata a mare. L’importo più importante riguarderà la parte idraulica, con la sostituzione delle 4 pompe, la creazione di altrettante vasche di raccolta dell’acqua per il funzionamento a riciclo e un nuovo impianto elettrico. Anche le fontane a giglio saranno sistemate nei punti in cui perdono tratti di mosaico, mentre le due che sono ancora a cemento a vista saranno adeguatamente trattate e verniciate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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