Riqualificazione della costa in provincia di Lecce tre dei cinque progetti finanziati

In provincia di Lecce sono stati presentati tre dei cinque progetti finanziati per la riqualificazione ecologica della costa, secondo la graduatoria definitiva pubblicata dalla Regione Puglia. Complessivamente, erano state presentate trenta candidature per interventi di recupero e miglioramento della fascia costiera. La regione ha quindi selezionato i progetti che riceveranno i finanziamenti destinati a interventi di riqualificazione ambientale lungo la costa.

LECCE – Tre dei cinque progetti finanziati sono stati presentati in provincia di Lecce. È questo il dato che emerge dalla graduatoria definitiva pubblicata dalla Regione Puglia per gli interventi di riqualificazione ecologica della fascia costiera: erano 30 le candidature presentate.Nel dettaglio.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Beni confiscati alla mafia: in provincia di Lecce quattro dei 13 progetti finanziatiLECCE - La provincia di Lecce è quella che ha ottenuto il maggior numero di interventi finanziati nel programma regionale sul riuso dei beni... Finanziati cinque progetti grazie al bando di CesvotArrivano 25mila euro di finanziamenti per i 5 progetti di Massa Carrara vincitori del bando “Siete presente. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Costa del tramonto, prende forma la riqualificazione del lungomare di Lido Conchiglie; Lavori riqualificazione piazza V.E. Orlando. Dichiarazione di Leto e Glorioso; Costa del Vesuvio, primi atti verso il Programma Integrato di Valorizzazione; Piazza Viviani, verso il completamento della riqualificazione: via ai lavori per la realizzazione del parcheggio. Costa del tramonto, prende forma la riqualificazione del lungomare di Lido ConchiglieProseguono da alcune settimane le opere del primo stralcio del programma di rigenerazione urbana della marina nel tratto del litorale gallipolino. Interventi per 150 mila euro su pavimentazione, verde ... lecceprima.it Riqualificazione della Morroni a Ghezzano: in arrivo 200mila euro dal PnrrSan Giuliano Terme (PI), 15 gennaio 2026 – Il Comune di San Giuliano Terme ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la riqualificazione e il ... lanazione.it Tra i temi citati nel corso della lunga discussione: la riqualificazione di Borgo Stazione, l’ex Bertoli, il parco Moretti, la palestra di roccia, l’esternalizzazione delle pompe funebri, l’aumento della spesa corrente di 12 milioni - facebook.com facebook