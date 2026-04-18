Finanziati cinque progetti grazie al bando di Cesvot

Cinque progetti di Massa Carrara hanno ottenuto finanziamenti attraverso il bando “Siete presente” promosso da Cesvot. Complessivamente, sono stati assegnati 25.000 euro per sostenere le iniziative vincitrici. I progetti sono stati selezionati tra le proposte presentate e riguardano diverse aree di interesse locale. La somma stanziata è stata distribuita tra i cinque interventi ammessi al finanziamento.

Arrivano 25mila euro di finanziamenti per i 5 progetti di Massa Carrara vincitori del bando “Siete presente. Giovani e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana con un finanziamento complessivo di quasi 500mila euro. "I giovani non devono essere spettatori ma protagonisti della società, ha detto Luigi Paccosi, presidente Cesvot. "In questo momento storico, pieno di conflitti a ogni livello, è importante valorizzare le azioni di chi si adopera per gli...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finanziati cinque progetti grazie al bando di Cesvot Notizie correlate Monreale, bando Servizio Civile 2026: 11 progetti finanziati, come fare domandaMonreale – Un’importante opportunità di crescita professionale e sociale si apre per i giovani di Monreale. Ricerca sanitaria, Parma protagonista: sei progetti finanziati nel bando nazionaleParma si conferma tra i territori chiave della ricerca sanitaria in Emilia-Romagna, con sei progetti finanziati nell’ambito del Bando ricerca... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Finanziati cinque progetti grazie al bando di Cesvot; Paesi Bassi, prevenzione al gioco patologico: la Ksa finanzia cinque progetti; Terzo settore, sono cinque i progetti vincitori del bando Siete presente. Giovani e associazionismo; Ricerca sanitaria. Emilia-Romagna da podio, 35 progetti e 14 milioni. Finanziati cinque progetti grazie al bando di CesvotArrivano 25mila euro di finanziamenti per i 5 progetti di Massa Carrara vincitori del bando Siete presente. Giovani e ... lanazione.it Più tutela della nostra biodiversità e delle risorse idriche La Regione investe oltre 3 milioni di euro per realizzare cinque nuove “infrastrutture blu” sul territorio. Interventi concreti, finanziati con fondi europei FESR, che puntano a migliorare la qualità dell’ac - facebook.com facebook